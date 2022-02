Melvil Poupaud toujours proche de son ex Chiara Mastroianni : confidences sur leur "petite bande"

Ils se sont aimés et ne se sont jamais tout à fait quittés. Invité de l'émission En aparté sur Canal+ jeudi 10 février, Melvil Poupaud est revenu sur sa relation "fusionnelle" avec Chiara Mastroianni, ancienne camarade de lycée devenue son premier amour, avant d'être une amie pour la vie. L'entente est si bonne que le comédien et musicien s'est également rapproché de Benjamin Biolay, qui a lui aussi partagé la vie de l'actrice au début des années 2000.

Alors qu'il reçoit en cadeau une photo encadrée de Marcello Mastroianni, "une de ses idoles absolues", Melvil Poupaud explique : "La chance que j'ai eue, c'est de le rencontrer grâce à Chiara [la fille de l'acteur, née de ses amours avec Catherine Deneuve, NDLR], qui est ma plus grande amie. On était au lycée ensemble." Le comédien de 49 ans, que l'on retrouvera prochainement sur Canal+ dans la deuxième saison d'OVNI(s), rappelle qu'elle a été son "amoureuse" et qu'elle est restée une "amie très très chère" qu'il voit très souvent. D'ailleurs, avec Benjamin Biolay, un autre "grand ami", qu'ils forment "un petit club". Une joyeuse bande qui compte également les enfants de chacun, "et puis la mère de Chiara aussi".

Auprès du magazine ELLE en 2011, Melvil Poupaud avait raconté sa rencontre avec Chiara Mastroianni à la fin des années 1980 au lycée Fénelon, à Paris, "en classe d'italien" : "De 16 à 20 ans, on était très fusionnels, c'était idyllique. On vivait presque comme des retraités, on ne sortait pas, on avait des chiens et des chats, nos parents se sont même inquiétés à un moment. Après la rupture, on est restés super copains", s'était-il souvenu.

On l'aime toujours, d'ailleurs

Après sa romance avec Chiara Mastroianni, qui s'est terminée au début des années 1990, Melvil Poupaud a refait sa vie avec la romancière et scénariste Georgina Tacou, la mère de sa fille Anna-Livia (20 ans). Le couple est aujourd'hui séparé. De son côté, Chiara Mastroianni a eu un premier enfant en 1996, Milo, avec le sculpteur Pierre Torreton. Elle s'est ensuite mariée avec Benjamin Biolay en 2002 et donné naissance à leur fille Anna (18 ans). L'actrice de 49 ans partage aujourd'hui la vie de Benoît Poelvoorde.