Chiara Mastroianni : Son ex-mari Benjamin Biolay l'a aidée à franchir un grand cap

Body noir Alaïa, escarpins vertigineux Christian Louboutin, le tout sur une chaise qu'elle enfourche, Chiara Mastroianni est tout simplement sublime sur la couverture de Madame Figaro (numéro du 18 février 2022). La comédienne de 49 ans en est le cover girl pour la promotion de la pièce Le Ciel de Nantes, de Christophe Honoré. Tous deux se connaissent très bien puisqu'il y a des années qu'ils travaillent ensemble. Chiara Mastroianni a joué dans plusieurs de ses films, dont Chambre 212, pour lequel la fille de Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni avait reçu le Swann d'or de la meilleure actrice lors du Festival de Cabourg en 2020. Elle avait également décroché le prix d'interprétation de la section Un certain regard lors du Festival de Cannes en 2019. Le choix de Chiara Mastroianni s'est imposé comme une évidence pour Christophe Honoré pour sa pièce qui raconte l'histoire de sa famille sur trois générations. Elle y joue la tante Claudie, suicidaire et dépressive.

Pour Chiara Mastroianni, ce nouveau projet ressemblait bien plus à un défi. La comédienne n'était encore jamais montée sur les planches et ce n'est pas sa maman qui l'aurait poussée à le faire. Catherine Deneuve n'a jamais franchi le cap du théâtre et a déconseillé à sa fille de le faire lorsqu'elle lui en a parlé. "Mais non !", lui a-t-elle même lancé lorsqu'elle lui a fait part de ses intentions. Mais lorsque Catherine Deneuve est allée voir sa fille sur scène, son avis a changé. "Je pense qu'elle me perçoit un peu différemment maintenant. J'ai grandi avec la peur absolue qu'elle avait du théâtre, confie Chiara Mastroianni à Madame Figaro. Mais j'avais aussi en mémoire l'exemple de mon père qui, lui, a débuté sur scène avec la troupe de Visconti. Il m'en parlait beaucoup."

Avec Le Ciel de Nantes qui est actuellement en tournée - et qui passera par Paris du 8 mars au 3 avril au théâtre de l'Europe-Odéon - Chiara Mastroianni ajoute une nouvelle corde à son arc déjà très bien fourni. En plus du cinéma et du théâtre, la comédienne excelle aussi dans la musique et elle l'a prouvé en collaborant sur deux albums de son ex-mari Benjamin Biolay. Elle a chanté sur Home sorti en 2004 et sur Revolver sorti en 2017. Des expériences qui ont contribué à l'aider se lancer dans la grande aventure du théâtre. "Je pense qu'être montée sur scène pour chanter avec Benjamin m'a aussi aidée à franchir le cap du théâtre", avoue Chiara Mastroianni à la toute fin de son entretien avec Madame Figaro.

Pour rappel, Chiara Mastroianni ont été mariés durant sept ans, de 2002 à 2009. De leur amour est née Anna, en avril 2003. Cette dernière suit les pas de ses parents... Chiara Mastroianni est également la maman de Milo, né le 31 décembre 1996, qu'elle a eu avec le sculpteur Pierre Torreton.