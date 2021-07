Bérénice Béjo : Cet acteur de Grey's Anatomy avec lequel elle a été en couple...

Et encore une bougie de souffler. Bérénice Béjo est âgée de 45 ans. Un cap qu'elle a franchi ce 7 juillet. La star du film The Artist pour aller fêter ça au restaurant depuis que les restrictions sanitaires sont levées. Et il y a fort à parier que son entourage pensera à lui envoyer quelques messages.

Et si l'actrice en recevait un de... Martin Henderson ? Ce nom ne vous dit rien ? Il s'agit d'un acteur néo-zélandais bien connu des téléspectateurs. En effet, de fin 2015 à fin 2017, il a incarné le personnage du docteur Nathan Riggs dans la série Grey's Anatomy (de la saison 12 à la saison 14) ! Cette relation amoureuse, survenue au début des années 2000, avait été relatée par l'acteur lui-même dans les pages de Télé 7 Jours. "Nous avons vécu près d'un an ou deux entre Paris et Los Angeles. J'avais 25 ans. Nous allions au café, dans les musées, à des concerts de jazz, nous faisions du vélo... La vie rêvée non ?", disait-il alors, en 2017. Entre le beau gosse, aussi vu dans le clip culte Toxic de Britney Spears, et Bérénice Béjo l'histoire n'a pas duré mais il reste les souvenirs...

Depuis plusieurs années, l'actrice partage désormais sa vie avec le réalisateur Michel Hazanavicius ; ils se sont rencontrés sur le tournage du film OSS 117 : Le Caire, nid d'espion en 2006. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Lucien, né en 2008 et Gloria, née en 2011. Une belle histoire de coeur qui ne connait pas d'essoufflement à en croire monsieur. Invité de l'émission Je t'aime etc en juin 2020, il avait consenti à faire quelques rares confidences sur celle qui fait battre son coeur. "Je l'aime de plus en plus... je ne me suis jamais posé la question comme ça. Ça change, mais ça ne faiblit pas", disait-il alors. Nul doute que pour l'anniversaire de sa belle, Michel Hazanavicius mettra le paquet côté cadeaux.

Tom Spencer