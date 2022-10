Bernard Campan papa : rares confidences sur son fils, qui suit une surprenante voie professionnelle !

On le connait pour ses facéties et ses traits d'humour, notamment période Les Inconnus, mais aussi pour son côté hypersensible que les spectateurs ont découvert face à ses performances au cinéma. Loin des planches, et des plateaux de tournage, Bernard Campan mène une vie calme de père de famille. S'il n'évoque que peu ses enfants dans la presse - sauf quand il collabore professionnellement avec eux ! -, le comédien a accepté d'en dire plus, à Bernard Montiel sur RFM, le dimanche 9 octobre 2022, à propos de sa fille et de son fils.

Actuellement à l'affiche de la pièce de théâtre Les Humains, qui se joue sur la scène de la Renaissance à Paris, Bernard Campan est extrêmement fier de ses trois enfants. Sa grande fille, d'ailleurs, suit également une voie artistique, à son exemple. Il s'agit de Nina, qui est comédienne et chanteuse, et qui a notamment étudié dans une prestigieuse école située en notre capitale. "Elle a écrit plusieurs chansons avec son oncle qui fait la musique, elle a terminé les cours Florent, elle a beaucoup de talent, c'est quelqu'un de formidable", explique-t-il, avec beaucoup de fierté, dans l'émission 1 heure avec, sur RFM.

J'ai un garçon qui lui a choisi complètement autre chose

Nina n'est pas totalement inconnue du grand public puisqu'elle a récemment partagé l'affiche du téléfilm Comme des reines, diffusé sur France 2 en juin dernier, avec son père. Bernard Campan avait suggéré à la réalisatrice, Marion Bernoux, d'engager sa fille malgré la difficulté du challenge : il incarnait effectivement un papa qui tombe dans la prostitution. Marié à Anne, Bernard Campan a également un fils qui suit une route très différente de celle de son père et de sa grande soeur. "J'ai un garçon qui lui a choisi complètement autre chose, affirme-t-il. Il est développeur pour les game-programmers, en français, pour les jeux vidéo. Je ne leur ai pas dit souvent, pas assez, je l'ai dit, je leur ai écrit, mais parfois je me dis que je pourrais un petit peu leur glisser un je t'aime un peu plus..." Voilà qui est fait.