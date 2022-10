Bernard Lavilliers marié à une bodybuildeuse : photos impressionnantes de son ex Lisa, une légende du milieu

Bernard Lavilliers avait évoqué dans Télérama en 2013 sa relation avec Lisa Lyon : "Ma femme, Lisa, qui était en effet championne du monde de culturisme, on en a fait une caricature. Je l'ai beaucoup aimée. Elle était lectrice de scénarios à la MGM, amie de Warhol et de Robert Mapplethorpe. Pour elle, le culturisme tenait de la performance. Elle m'a fait découvrir des musiques et des photographes absolument incroyables. C'était cohérent avec ma vie."

L'idylle inattendue entre Bernard Lavilliers et Lisa Lyon ne dure qu'un an. Avant d'être avec elle, l'interprète d'On the Road Again, papa d'Anne-Laure née en 1967 d'une première union, a partagé la vie d'Évelyne Rossel avec laquelle il a eu deux enfants, Virginie (50 ans) et Guillaume (47 ans). Après la figure du culturisme, il a fréquenté Melle Li, ou plutôt Jocelyne Gourdet jusqu'en 1989. Il est devenu ensuite père de Salomé en 1987, dont la mère s'appelle Françoise. Aujourd'hui et depuis dix-neuf ans, il vit avec la graphiste et sculptrice Sophie Chevallier.