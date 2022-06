Bernard Lavilliers : Rare apparition auprès de sa femme Sophie dans les coulisses de l'Olympia

A 75 ans, le chanteur Bernard Lavilliers est toujours sur les routes ! L'artiste, qui a entamé une nouvelle tournée, a posé ses valises à l'Olympia du 16 au 19 juin 2022 ; le groupe Terrenoire a assuré en première partie. Lors de sa première date dans la salle parisienne, il a partagé son plaisir avec son public fidèle mais aussi avec sa moitié, sa femme Sophie.

En effet, dans les coulisses du concert on a pu découvrir que Bernard Lavilliers a reçu un disque de platine (pour 100 000 exemplaires). Son dernier album, intitulé Sous un soleil énorme, est paru en 2021. Il s'agissait alors de son 23e album studio ! Et il a partagé sa récompense avec sa femme Sophie Chevallier-Lavilliers car celle-ci a participé à la création graphique de ce projet musical. Cela fait depuis 2003 qu'il partage sa vie avec cette femme discrète, qui évite les mondanités du show business. Ils se sont rencontrés à l'époque en Martinique. De ses précédentes relations, l'interprète du tube On The Road Again est devenu père de quatre enfants.

Interrogé conjointement en 2019, par le magazine Paris Match, le couple avait évoqué sa collaboration professionnelle qui dure depuis quelques années maintenant. Et Sophie n'avait pas pris de gants pour décrire son amoureux... "Bernard sait ce qu'il veut. Il peut être féroce quand il dit non. On discute beaucoup sur ce que je lui propose car, pendant longtemps, le travail sur ces choses-là n'était pas fait", disait-elle alors. Et l'épouse de Bernard Lavilliers de préciser que lorsqu'elle ne travaille pas sur les aspects visuels des projets musicaux de son amoureux, elle l'accompagne tout de même en tournée et multiplie les casquettes. "En période de concerts, je bosse. Je ne suis pas mieux traitée qu'un musicien, c'est la moindre des choses", ajoutait Sophie.

Cette récompense a donc été savourée par le duo, lequel était aussi entouré d'invités comme Thierry Frémaux ou Gilbert Coullier. Le chanteur reviendra à l'Olympia du 27 au 30 octobre 2022. Entre temps, c'est ailleurs en France qu'on pourra le retrouver sur scène.