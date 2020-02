Bernard Madoff mourant : l'escroc new-yorkais demande à sortir de prison

Bernard Madoff, auteur de la pire escroquerie financière de l'histoire et condamné à 150 ans de prison en 2009, a demandé à être libéré, car il se dit mourant.

Arrêté par le FBI le 12 décembre 2008, il a utilisé la technique dite de "Ponzi", une fraude de type pyramidale, qui lui a rapporté entre 25 et 63 milliards de dollars, selon que l'oncompte ou non les intérêts. Il a plaidé coupable à onze chefs d'inculpation, notamment pour fraude et blanchiment d'argent. Cette affaire a été tellement médiatisée qu'HBO lui a consacré un téléfilm dans lequel Robert De Niro joue le rôle de Madoff.

Dans un recours déposé mercredi auprès d'un juge fédéral de Manhattan, il demande une mise en liberté immédiate "de compassion", car il souffre d'une maladie mortelle des reins. En chaise roulante et âgé de 81 ans, il dit que les médecins lui donnent moins de 18 mois à vivre. Il révèle aussi avoir de l'hypertension, un problème cardiovasculaire, de l'hyperparathyroïdie et une obstruction du col de la vessie. "Je suis mortellement malade. Il n'y a pas de guérison pour ce genre de maladie. J'ai déjà purgé onze ans, et franchement, j'en ai souffert." Actuellement dans une prison médicalisée, Bernard Madoff précise aussi que, sans argent, il devra habiter chez un ami et vivre de l'assurance maladie.

La famille de Bernard Madoff a depuis volé en éclats : son fils Mark s'est pendu deux ans après son arrestation et son frère Peter purge dix ans de prison pour fraude comptable dans une prison de Miami. Il devrait être remis en liberté en août 2020.

Il rappelle qu'il y a un cas de jurisprudence. Abdel Basset Ali al-Megrahi, coupable de l'attentat de Lockerbie qui a fait 270 morts et qui a été condamné à 27 ans ferme, a été libéré après huit ans de détention. Il souffrait d'un cancer de la prostate en phase terminale.

Si sa requête était rejetée, Bernard Madoff ne pourrait sortir qu'en novembre 2139...