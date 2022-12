Bernard Minet des Musclés : Amoureux depuis 50 ans de "sa charmante épouse", rare confidences

Star des années 90, Bernard Minet sait aujourd'hui que son nom sera à jamais lié pour le public à celui du club Dorothée, dont il a fait les grandes heures. Mais s'il est désormais un peu plus dans l'ombre, pas question pour le sexagénaire de prendre une retraite bien méritée : toujours sur scène à 69 ans (qu'il fête ce mercredi), celui-ci multiplie concerts et albums de ses plus grands tubes, pour la plus grande joie des trentenaires nostalgiques.

Il faut dire que si le public est toujours au rendez-vous, en coulisses, c'est la même personne qui le soutient depuis désormais plus de 51 ans : sa femme, fidèle jusqu'au bout. Une épouse dont il parle peu mais qui le comble de bonheur. "Je suis avec une charmante épouse depuis quarante et un ans et c'est l'amour parfait. On a deux grands garçons et maintenant deux petites-filles qui font notre bonheur", avait-il notamment confié au magazine Oops en 2013. Et si l'on calcule bien, cela signifie que tous les deux se connaissent depuis l'âge de 18 ans... Un "amour parfait" comme ça, on en veut bien un !

Bernard Minet, un Musclé jusqu'au bout

Il faut dire que son épouse et sa famille l'ont soutenu même dans les moments difficiles : à 69 ans, Bernard Minet sait qu'il ne pourra jamais faire oublier son image des Musclés et que celle-ci lui a fermé quelques portes dans son métier. "Je savais très bien qu'en faisant ça, en tant que musicien, j'allais me griller dans le milieu", avait-il confié à Oops. Cependant, pas question pour lui de regretter cette époque de sa vie : "D'ailleurs, je n'ai sorti aucun disque depuis la fin de cette période. [Mais] je ne regrette rien, au contraire. Je le referais tout de suite. [...] Sans Dorothée, il n'y aurait rien eu, et je n'existerais pas."

En revanche, si sa femme et sa famille sont toujours là pour lui, ses fils, nés en pleine folie des Musclés, n'ont pas toujours bien vécu leur place auprès du chanteur. "Le plus grand était au-dessus de tout ça. Mais le petit, lui, l'a mal vécu, ça n'a pas forcément été facile pour lui à l'école. Il n'est jamais venu me voir sur scène", avait-il raconté en interview. Heureusement aujourd'hui, leurs relations sont bien plus apaisées.

Pas comme celles entretenues avec ses anciens partenaires des Musclés en revanche : depuis plusieurs années, en effet, et notamment depuis les morts de René Morizur et de Claude Chamboissier (Framboisier) en 2009 et 2015, les musiciens ont chacun suivi leur chemin.