Bernard Montiel : Cette célèbre ex de Johnny Hallyday qui lui a "mordu la langue"

Habitué à faire rire ses camarades dans l'émission Touche pas à mon poste, Bernard Montiel reste très discret lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie privée. Mais l'année dernière, dans les pages de Gala, il se laissait aller à de rares confidences au sujet de ses relations amoureuses.

"Les relations longues me font peur. Si je tombe amoureux - et c'est l'affaire d'un regard ou d'une attitude qui peut me faire basculer - je perds 80% de mes moyens. Je me sens diminué et affaibli. Lorsqu'une histoire devient sérieuse, je fais tout pour que l'autre rompe. Je me cache parce que je n'ai pas besoin de montrer que je suis aimé. À quoi sert de s'exposer ?", expliquait-il avant de révéler le type de personne qui serait éventuellement susceptible de faire chavirer son coeur.

T'as pas eu un bail avec elle ?

"Ce qui me plaît chez les autres, c'est la délicatesse. Brigitte Macron possède ça par exemple. Une personne bien élevée est forcément attirante pour moi", avait-il alors révélé. Ce vendredi 18 novembre, il a été interrogé par Cyril Hanouna sur sa soi-disant relation avec Adeline Blondieau, sa compagne fictive dans la série culte Sous le soleil. "T'as pas eu un bail avec elle ?", lui a demandé Baba, ce à quoi il a répondu, avec humour : "Pas du tout, non. J'ai essayé de l'embrasser mais elle m'a mordu la langue !". De quoi provoquer certains rires sur le plateau.

"Elle commençait à fréquenter Johnny (Hallyday, ndlr), et après elle était avec lui", a-t-il poursuivi. Car oui, pour rappel, l'actrice de 51 ans a partagé sa vie avec le célèbre rockeur pendant plusieurs années, entre 1990, année de leur mariage, et 1995, année de leur rupture. À noter qu'ils s'étaient séparés une première fois en juin 1992 avant de se remarier deux ans plus tard à Las Vegas.