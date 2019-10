Bernard Tapie annoncé mort par Le Monde : sa drôle de réaction

Le Monde voit des morts partout comme Cole Sear du film Sixième Sens en ce jour d'Halloween, semble-t-il. Ce jeudi 31 octobre 2019, nos confrères ont accidentellement publié la nécrologie de Bernard Tapie, qui souffre actuellement d'un cancer. Après avoir appris la nouvelle, l'homme de 76 ans, qui en a vu d'autres, a réagi avec humour à l'annonce de son (faux) décès.

L'article est tout de même resté en ligne pas loin de vingt minutes. Assez longtemps pour que de nombreux internautes le lisent, le capturent et le commentent sur Twitter. L'écrivain, journaliste, éditorialiste ou encore présentateur Franz-Olivier Giesbert est lui-même tombé sur cette annonce surprise et a donc appelé Bernard Tapie, dont il est proche, afin de lui en toucher un mot. Peu après, il a dévoilé la réaction de l'ancien ministre sur Twitter et c'est assez drôle. "Je viens d'avoir Bernard Tapie au téléphone. Il m'a dit en plaisantant : 'L'annonce de ma mort par Le Monde est, comme disait Mark Twain, 'très exagérée'", a-t-il tweeté.