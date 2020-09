Bertrand-Kamal en deuil pendant Koh-Lanta : un drame survenu la veille du départ

Ce vendredi 25 septembre 2020, les téléspectateurs découvrent le quatrième épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Après les éliminations de Mathieu du Sud, Diane du Nord et Estelle de l'Ouest, et le départ sur décision médicale de Samuel du Nord, l'aventure continue. Et, en pleine émission, le regretté Bertrand-Kamal, décédé des suites d'un cancer du pancréas le 9 septembre 2020, a fait une triste confidence, il a évoqué la mort de sa grand-mère juste avant le départ pour les îles Fidji.

Lors du jeu de confort, au cours duquel les apprentis Robinson ont dû tenir le plus longtemps possible debout sur un poteau, de dos, les pieds sur deux taquets et les mains enlaçant le tronc, Alix des Bleus et Bertrand-Kamal des Verts se sont livrés à un duel sans merci. C'est finalement Alix qui a remporté l'épreuve, grâce à sa "mamie Luce". "Je pense que c'est elle vers la fin qui m'a portée. Elle s'est battue pendant longtemps contre le cancer. C'est une battante. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas lâcher, c'était pour elle", confie la sportive.

Deux morts la même année pour la famille de Bertrand-Kamal...

L'histoire de mamie Luce rappelle de douloureux souvenirs, encore tout frais, à Bertrand-Kamal qui a lui aussi puisé sa force auprès d'un être cher parti trop tôt. "Au bout de 15 minutes, je me suis dit que c'était mort, que je ne tiendrais pas. Une heure après, j'étais encore dessus. Et quand j'entends Alix parler, je pense que c'était le combat des mamies, parce que j'ai perdu ma grand-mère la veille d'arriver à Koh-Lanta, lance-t-il. Et j'ai pensé à elle tout le long."

Une bien triste annonce de la part de celui qui continue, malgré sa disparition, de figurer dans le jeu d'aventure de TF1. Dans la soirée du 9 septembre dernier, Bertrand-Kamal a rendu l'âme. L'aventurier émérite de cette saison des 4 Terres est mort à l'âge de 30 ans, après des mois de lutte contre son cancer du pancréas.

Rappelons que c'est en janvier 2020, à son retour des îles Fidji pour le tournage de Koh-Lanta que Bertrand-Kamal a appris qu'il souffrait de cette maladie. Son état s'est rapidement aggravé et, fin août, alors que tous les candidats étaient réunis chez TF1 afin de visionner le premier épisode en avant-première, le Dijonnais était malheureusement déjà bien mal en point...

Toutes nos pensées vont vers les proches de Bertrand-Kamal.