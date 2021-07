Beverly (Les Princes) enceinte ? Elle réagit et évoque sa prochaine chirurgie esthétique

Beverly Bello est-elle enceinte de son premier enfant ? Les internautes en étaient persuadés après avoir découvert une photo de la candidate des Princes et des Princesses de l'amour (W9) sur laquelle son ventre était arrondi. Pourtant, la belle blonde n'attend pas un heureux événement comme elle l'a confié en story Instagram, le 18 juillet 2021.

"Non, je ne suis pas enceinte. Oui, j'ai pris des kilos. Je n'ai pas pris non plus énormément mais c'est vrai que je n'avais pas de formes. Donc le fait que j'ai pris des kilos ça se voit très vite. Vous avez de suite pensé que je suis enceinte mais non, pas pour le moment. Ce n'est pas prévu", a tout d'abord déclaré la compagne de Noah. Après quoi, elle a fait une révélation sur l'un de ses gros projets. Après avoir refait sa poitrine, Berverly va de nouveau passer par la case chirurgie esthétique d'ici quelques semaines. Et, comme à son habitude, elle ne comptait pas le cacher à ses abonnés.

"La chirurgie qui va changer ma vie. Depuis plusieurs années, je parle de mes fesses, que je n'en ai pas. Ca fait six ans que j'ai envie de passer à l'acte, mais j'avais peur. Là je me dis que je vais sur mes 30 ans, j'ai envie de me sentir bien, de me mettre en maillot. Alors des gens vont me dire 'n'importe quoi, tu es bien'. Pas de problème mais quand tu as un complexe, c'est profond. Ca fait des années. (...) J'ai vraiment envie d'avoir des formes", a poursuivi la jeune femme. Elle a très vite précisé qu'elle n'allait pas ressembler à une bimbo. Elle aura simplement de "belles formes". Et pour ce faire elle va passer par le BBL, à l'instar de Laura Lempika notamment. "On va bien me creuser mon corps, on va me refaire un peu ma silhouette. J'ai vraiment hâte. Comme je ne suis pas bien épaisse, je devais prendre quelques kilos. (...) Je vais faire le BBL donc en gros il va me faire une lipo et me le réinjecter dans les fesses", a-t-elle conclu.

Nul doute que Beverly dévoilera le résultat à ses fans dès qu'elle le pourra.