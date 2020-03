Big Brother Allemagne : Les candidats en larmes en découvrant le coronavirus

L'Allemagne est l'un des principaux foyers du coronavirus en Europe. Le samedi 14 mars 2020, les musées ont fermé leurs portes. Le lendemain, c'est les magasins et les restaurants qui suivaient la même consigne. En réalité, quatre candidats étaient plus ou moins au courant des problématiques liées au Covid-19... puisqu'ils ont rejoint le groupe au début du mois de mars. Mais les règles de l'émission sont claire, et personne n'a eu le droit d'évoquer le sujet. Si cette petite session de rattrapage constitue une légère entorse aux lois de Big Brother Germany, elle n'empêchera pas le programme de se poursuivre – celui-ci dure, en tout, trois mois. Ce n'est pas la première fois que de telles mesures sont prises. Le 11 septembre 2001, il avait également été nécessaire d'intervenir de la sorte après les attentats ayant visé les villes de New York et Washington...