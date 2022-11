Bigflo a mis la vie de son frère Oli en danger, il raconte le soir où il a totalement dérapé

Leur succès est difficile à remettre en question. Les noms de Bigflo et Oli sont sur toutes les lèvres depuis des mois et les deux artistes sont repartis les poches pleines lors de la 24e édition des NRJ Music Awards, organisée à Cannes le 19 novembre 2022. Lors de la cérémonie présentée par Camille Combal, Florian et Olivio Ordonez, de leurs vrais noms, ont reçu trois statuettes au total : celle du duo francophone et celles du clip francophone et collaboration francophone pour Coup de Vieux, qu'ils interprètent avec Julien Doré.

J'ai eu des problèmes psychiatriques

N'allez pas croire pour autant que Bigflo et Oli sont à l'abri de tout. Notamment des soucis de la vie, du quotidien et des problèmes de santé mentale. Invité à discuter sur le podcast de Lena Situations, intitulé Canapé 6 places, Biglo a notamment évoqué le burn-out qu'il a récemment vécu... et durant lequel il a frôlé la catastrophe. "J'ai vraiment dérapé total, raconte-t-il. J'ai eu des problèmes psychiatriques. J'avais l'impression d'être enfermé dans moi. Je n'avais plus le contrôle de ce que je faisais et je voyais que ce que je faisais ça faisait du mal à tout le monde et ça me faisait du mal... et je n'arrivais pas à arrêter cet espèce de démon."