Bilal Hassani et Sandra Bullock : Même tenue pour une folle aventure dans la jungle !

Sandra Bullock et Channing Tatum se donnent la réplique dans ce nouveau film : Le secret de la cité perdue. En salles ce mercredi 20 avril en France, on y retrouve les deux stars dans une drôle d'aventure dans la jungle, auprès de Daniel Radcliffe, et même Brad Pitt en cameo. Pour l'avant-première du film réalisé par Aaron Nee et Adam Nee, le 31 mars dernier à Londres, c'est Bilal Hassani qui a bien failli leur voler la vedette. Enfin, surtout à Sandra Bullock à laquelle il a complètement piqué l'un de ses looks du film.

En effet, le youtubeur star est arrivé en arborant la combi à sequins violette qu'arbore Sandra Bullock dans de nombreuses scènes du Secret de la cité perdue. S'il est difficile de savoir qui de Bilal Hassani ou de Sandra Bullock la porte le mieux, cela n'a en rien entravé leurs rapports. C'est bien l'ancien candidat à l'Eurovision 2019 qui s'est chargé de l'interview promo de l'ex-actrice de Bird Box et de Channing Tatum. Sur Instagram, il a partagé leur échange durant lequel ils semblent tous avoir vécu un agréable moment. Bilal Hassani a même pu bénéficier de quelques tips de survie de l'acteur de 41 ans pour s'en sortir dans la jungle.

Kidnapping et jungle hostile

Mais au fait de quoi ça parle Le secret de la cité perdue ? Sandra Bullock incarne Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, connue pour ses livres mêlant romance et aventures dans des décors exotiques. Quant à Channing Tatum, il joue le rôle d'Alan, mannequin, qui "a pour sa part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures des livres de Loretta", rapporte Allociné. En pleine promo de son dernier roman en compagnie de ce dernier, Loretta Sage va être kidnappée par un milliardaire excentrique, incarné par Daniel Radcliffe. Elle va alors se retrouver dans la jungle dans la quête du trésor perdu évoqué dans un de ses ouvrages.