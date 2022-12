Bixente Lizarazu amoureux de Claire Keim : ce magnifique cadeau qu'il lui a offert, le "plus beau"

On pourrait croire qu'il est encore dans la quarantaine tant il paraît jeune, mais Bixente Lizarazu fête bien ses 53 ans en ce 9 décembre ! L'ancien footballeur est un mordu de sport et ce n'est pas la fin de sa carrière qui allait y changer quelque chose. Plus énergique que jamais, le natif de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) enchaîne les activités sportives, même si ces dernières semaines sont plus calmes, activités professionnelles oblige. En effet, au côté de son acolyte Grégoire Margotton, il commente les matchs des Bleus lors de cette Coupe du monde si spectaculaire au Qatar. Malgré son emploi du temps plus que chargé, il arrive à trouver du temps pour passer de bons moments avec sa compagne, Claire Keim.

En couple depuis 2006, les amoureux sont installés dans le Pays basque, la région natale de Bixente Lizarazu. S'ils se montrent très discrets sur leur vie de couple, protégeant au maximum leur fille Uhaina (13 ans), l'actrice de 47 ans a fait une belle confidence il y a quelques années de cela. Fan de sport et notamment de vélo, le champion du monde 98 a offert à celle qu'il aime un vélo électrique et visiblement, il a tapé dans le mille. "Au Pays basque, où j'habite, c'est mon meilleur ami. Grâce à lui, je vais partout. C'est mon plus beau cadeau, et c'est l'homme de ma vie qui me l'a offert", racontait-elle en 2019, dans une interview accordée au Parisien.

Claire dévoile le fonctionnement de son couple

Ce n'est pas si souvent que les deux tourtereaux évoquent leur couple dans la presse, mais Claire Keim s'est également confiée sur son couple pour expliquer leur manière de garder la flamme. "Nos obligations professionnelles nous séparent souvent. Finalement, c'est une grande chance de nous manquer. Nous n'avons pas d'habitudes, ni de quotidien, pas de routine. C'est beaucoup plus difficile de se lasser de quelqu'un qui vous manque tout le temps... On échange beaucoup, on se fait confiance", avait-elle dans les pages de Paris Match il y a quelques années, avant de conclure : "On ne fait pas tout ensemble, je pense qu'il est important de garder son indépendance et de cloisonner ce qui touche à la vie professionnelle."

Une très belle relation construite au fil des années entre Bixente Lizarazu et Claire, qui semble s'aimer comme au premier jour !