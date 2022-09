Bixente Lizarazu au "pays de la lave et de la glace" : le champion du monde relève un nouveau défi fou !

Bixente Lizarazu fait partie de ces personnes qui n'arrêtent jamais. L'ancienne star du foot, champion du monde avec les Bleus de Zinedine Zidane en 1998, a connu une carrière brillante dans son sport, avant de réussir à merveille sa reconversion. Si de nombreux anciens sportifs se laissent aller à leur retraite, le beau gosse de 52 ans n'est clairement pas à mettre dans cette catégorie ! Le sport est un véritable moteur pour le compagnon de Claire Keim et il ne se passe pas une journée sans qu'il ne soit sur un vélo, une planche de surf à la main ou sur un tatami pour un entrainement de jiu-jitsu.

Né à Saint-Jean-de-Luz, Bixente Lizarazu ne rate jamais une occasion de retourner dans son bastion pour y retrouver les siens mais également pour y pratiquer sa passion pour le surf. Très actif sur les réseaux sociaux, le père de Tximista et Uhaina aime bien partager de beaux moments de vie avec ses abonnés et il vient tout juste de le faire pour leur montrer le dernier spot qu'il a trouvé pour surfer. "En route pour un magnifique trip surf au pays de la lave et de la glace...", écrit-il, en affichant sa localisation et l'ancien footballeur se trouve actuellement en Islande !

Ça sert les cacahuètes quand tu rentres dans l'eau

Une île assez incroyable et qui possède visiblement toutes les qualités pour en faire un parfait terrain de jeu pour surfer aguerri, même s'il faut un sacré attirail pour pouvoir se jeter à l'eau. "Pour le matos c'était une combinaison de 6 mm, cagoule, gants, chaussons et planche locale. Ça sert les cacahuètes quand tu rentres dans l'eau", plaisante Bixente Lizarazu que l'on peut admirer dans sa tenue très moulante sur la première photo. Un superbe voyage au pays des volcans, mais qui n'est pas uniquement pour le plaisir, comme l'ex d'Elsa le souligne. "Reportage à retrouver bientôt dans L'Équipe", révèle-t-il.