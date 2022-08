Bixente Lizarazu : Son fils Tximista sur son 31, très classe en smoking, pour un magnifique mariage

S'il y en a un qui profite à fond de ses vacances, c'est bien Tximista Lizarazu ! Le fils de la légende de l'équipe de France ne vit plus en France depuis qu'il a déménagé à New York et chacun de ses retours est un petit évènement pour sa famille comme pour ses amis. Très proche de son père, les deux hommes se ressemblent énormément et aiment bien passer des moments, souvent très sportifs, ensemble. Il faut dire que le compagnon de Claire Keim est un mordu d'activité physique et il ne passe pas une journée sans faire un tour sur son vélo ou sur sa planche de surf.

Vivant sur Paris à l'année afin de participer à l'émission Téléfoot pour laquelle il est consultant et commenter les matchs de l'équipe de France, Bixente Lizarazu passe la plupart de ses étés dans sa région natale, le Pays basque. C'est bien évidemment là-bas que Tximista a atterri lorsqu'il est revenu en France cet été, mais il est ensuite parti en Italie pour un magnifique séjour dans la région de Naples. L'occasion pour le jeune homme, qui semble très bien réussir en Amérique, de profiter des délices qu'offrent nos voisins en compagnie de ses meilleurs amis. Après cette belle escapade transalpine, le beau brun semble être rentré en France si l'on en croit sa dernière story sur Instagram.

Tximista très classe dans son smoking

Très actif sur les réseaux sociaux, Tximista aime bien partager des moments de vie avec ses plus de 18 000 abonnés et il l'a encore fait hier. Sur la photo, on peut voir qu'il est en train d'assister à la cérémonie de mariage de deux amis à lui, Jeanne et Eliott. Tiré à quatre épingles, le demi-frère d'Uhaina fait visiblement partie des garçons d'honneur et le costume lui va à merveille. Dans un sublime décor qui niché dans les vignes, sans que l'on ne connaisse la localisation de l'endroit, Tximista a l'air comblé de pouvoir assister à ce moment si spécial dans une vie. Ce dernier ajoute une série d'emojis coeur rouge en haut de sa photo (qui est à retrouver dans le diaporama).

Les vacances se poursuivent à merveille pour Tximista, qui a pu assister au magnifique mariage de ses amis avant, probablement, de retourner à New York dans les prochains jours.