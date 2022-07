Bixente Lizarazu : Ses vacances cauchemardesques avec Guillaume Canet, un testicule en cause

Les vacances entre potes, c'est une bonne idée sur le papier. Mais parfois, les choses virent au drame. Ce n'est pas Guillaume Canet qui dira le contraire. Alors qu'il rendait visite à son ami Bixente Lizarazu au Pays Basque, après avoir tourné dans le film Ne le dis à personne en 2006, le comédien a vécu un véritable cauchemar... particulièrement douloureux. Ce n'est pas un match de football particulièrement intense, une virée en surf ni un quelconque effort sportif qui a provoqué cette souffrance, mais un petit insecte qui avait décidé de passer du temps, lui aussi, chez l'ancien membre de l'équipe de France.

C'est dans l'émission de radio de Bixente Lizarazu, diffusée sur France Bleu en 2021, que Guillaume Canet évoquait ce terrible souvenir. Après quelques heures de vacances, à la tombée de la nuit, l'acteur s'est effectivement fait piquer au niveau de l'aine par une vile araignée appelée tarentule d'Espagne. "Je me fais piquer des deux côtés en fait. Et là, le matin, je lui dis 'Ah ça fait mal!'", rappelle-t-il. Pas très inquiet en voyant les marques sur sa peau, le footballeur a assuré qu'il s'agissait certainement d'une blessure sans grande gravité. Sauf que deux jours plus tard, le compagnon de Marion Cotillard a dû se rendre dans un établissement médical.

Les piqûres commencent à devenir un peu pas belles

"Les piqûres commencent à devenir un peu, un peu pas belles. Et puis ça s'infecte, précise le papa de Louise et Marcel. Mon testicule gauche était devenu aussi gros que le micro de France bleu, et bleu comme ça !" C'est sans doute la pire saison estivale que Guillaume Canet ait passé de sa vie. Plutôt que de profiter du Pays Basque en bonne et due forme, il a subi un mois "de déprime totale", seul et livré à lui même, "sans un pote" pour venir lui rendre visite à l'hôpital Pompidou, tout le monde étant parti en vacances. On dit souvent que la petite bête ne mangera pas la grosse, mais c'est oublier qu'elle peut, tout de même, lui faire très très mal...