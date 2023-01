Bixente Lizarazu : Son séduisant fils Tximista publie de rares photos avec son "frère", une vie à 100 à l'heure !

S'il y en a un qui poursuit son rêve américain, c'est bien Tximista, le fils de Bixente Lizarazu. À l'image de Dylan, le grand garçon de Didier Deschamps parti tenter sa chance à Londres, ce dernier a décidé de quitter la France et son Pays basque natal pour tenter sa chance outre-Atlantique et plus précisément du côté de New York. Installé depuis plusieurs années maintenant, il semble très épanoui et a même monté sa propre boîte dans le domaine de la restauration. Cela ne l'empêche pas pour autant de garder un lien très fort avec la France et il revient régulièrement, que ce soit pour voir ses proches ou pour voyager dans toute l'Europe, comme il l'a fait l'été dernier, lors d'un superbe road trip en Italie.

Actif sur Instagram, comme tous les jeunes de son âge, Tximista aime bien partager des moments de vie avec ses milliers d'abonnés et il l'a fait pour célébrer une amitié ce 10 janvier. En effet, celui qu'il considère comme son "frère" a fêté son anniversaire et pour l'occasion, il a fait une petite compilation de plusieurs photos d'eux deux à travers les années et on peut se rendre compte de la belle relation qu'ils ont su construire à travers le temps. Et leur vie à 100 à l'heure. Un ami du nom d'Edgar Villanove, plutôt discret sur les réseaux sociaux, mais visiblement touché par cette belle attention. Après avoir envoyé plusieurs emojis émus, il ajoute une petite blague : "Pas mécontent qu'il y en ait 2/3 que t'ait gardé au chaud."

La vraie question, c'est comment t'as pu me laisser aller à Roland avec un chapeau ?

Sur les photos, on peut voir les deux hommes dans plusieurs endroits, notamment pendant les nombreuses vacances qu'ils ont partagées ensemble. Que ce soit à la montagne, entre amis ou au bord de l'eau, Tximista et Edgar semblent inséparables. Si le jeune homme qui fête son anniversaire semble apprécier l'initiative, il émet tout de même une réserve en commentaire. "La vraie question, c'est comment t'as pu me laisser aller à Roland avec un chapeau ?", blague-t-il, avant que le beau-fils de Claire Keim ne réponde avec une série d'emojis en train de pleurer.