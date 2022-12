Bixente Lizarazu : Son fils Tximista partage une photo embarrassante de lui... il a bien changé !

C'est le match que toute la France attendait, mais malheureusement la chance n'a pas été de notre côté et ce sont finalement les Argentins qui ont remporté la finale de la Coupe du monde qui s'est tenue au Qatar. Aux commentaires de ce match, et comme de tous ceux de l'équipe de France, Bixente Lizarazu a tenté de faire vivre cette finale de rêve aux téléspectateurs français branchés sur TF1. Au côté de son acolyte de toujours Grégoire Margotton, il est passé par toutes les émotions avec ce retournement de situation signé par le génie français, Kylian Mbappé. S'il vit pour le football, l'ancien joueur de 53 ans n'est pas le seul à apprécier le football et visiblement il a transmis le virus à son fils, Tximista.

Le jeune homme de 27 ans est installé depuis plusieurs années à New York, où il a monté sa propre entreprise dans le domaine de la restauration. Pour cette finale, s'il était forcément derrière son pays, Tximista a visiblement un petit faible pour la légende du football argentin, Lionel Messi. Sur son compte Instagram, le jeune homme s'est rappelé aux bons souvenirs de son adolescence et de l'année 2009, lors de laquelle l'attaquant du Paris Saint-Germain a reçu son tout premier Ballon d'Or (il en a désormais 7 !). Une photo sur laquelle le grand frère d'Uhaina a donc 14 ans et surtout une coupe de cheveux assez imposante, ce qui semble bien le faire rire. "2009, premier Ballon d'or pour mon gars Leo et dernière coupe de cheveux pour moi", ironise-t-il (la photo est à retrouver dans le diaporama).

Déçu pour la France, mais heureux pour Messi

Un cliché très marrant et on peut voir que Lionel Messi a lui aussi bien changé depuis près de treize ans maintenant. Tximista ajoute un petit sondage pour savoir qui de la France ou de l'Argentine va remporter cette finale. S'il a dû être certainement triste de voir son pays perdre cette finale, le fils de Bixente Lizarazu a pu se consoler en voyant son idole remporter sa toute première Coupe du monde et rentrer encore un peu plus dans l'histoire du football, en remportant le dernier trophée qui lui manquait.