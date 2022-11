Black Friday 2022 : Ce jeu de construction star est à moins de 100 €

Le coffre Lego Harry Potter est à prix réduit sur Amazon

Chers Moldus et sorciers, votre rêve d'intégrer Poudlard n'a jamais été aussi proche. Il est même à un petit coffret qui bénéficie d'une réduction très attractive sur Amazon. Ce jeu de construction Lego Harry Potter est en effet proposé au prix de 99,90 € au lieu de 149,99 €. Une promo de -33 % comme celle-ci à quelques semaines des fêtes de fin d'année est une superbe opportunité. Dénicher un jeu Lego avec autant de pièces est rare, alors on n'hésite pas !

Plus de 50 € d'économie pour ce coffret Lego Harry Potter avec le Black Friday 2022

Que se passe-t-il s'il l'on allie l'interactivité des Lego au monde magique d'Harry Potter ? On obtient tout simplement le combo jouet parfait. Alors prenez le quai 9 3/4 et faites embarquer votre enfant à bord du Poudlard Express direction l'école de magie la plus connue et reconnue au monde !

Arrivé là-bas, l'école est détruite et votre petit doit la reconstruire à l'aide du coffret Lego Harry Potter. Première étape, la chambre des secrets. Ouverture permettant d'accéder au couloir de la Basilique et entrée circulaire qu'on ne présente plus agrémentée de sa statue, tous les éléments de cette fameuse pièce sont là. Mais attention, le serpent Basilique est là pour veiller au grain.