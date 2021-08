Black M a trompé sa femme Léa Djadja dans le passé : "Il y a eu des hauts et des bas"

L'histoire d'amour de Black M et Léa Djadja fascine les centaines de milliers d'admirateurs du couple. Tout n'a pas toujours été rose entre le rappeur et son épouse. Ils ont surmonté l'épreuve de l'infidélité, que Black M a confessé en chanson.

Black M et Léa Djadja se sont rencontrés jeunes. "J'avais dix-neuf ans, il en avait vingt-quatre, a récemment précisé Léa dans l'émission 50' Inside. Le fait d'avoir rencontré Alpha a changé pas mal de choses. Je n'étais pas accomplie et lui non plus. On s'est poussé l'un et l'autre à accomplir ce que l'on voulait faire et c'était plus facile à deux." Ils forment aujourd'hui un tandem inséparable : partenaires dans la vie, le rappeur et sa styliste le sont également au travail.

Cette association à la fois amoureuse et professionnelle a connu des hauts et des bas. Le couple a survécu aux infidélités de Black M, qu'il a évoquées pour la première fois sur la chanson Ainsi valse la vie (extraite de l'album Il était une fois, sorti en 2019). "J'ai trahi mon collègue pour avoir sa place, menti à mes gosses pour un rien, comme un lâche, j'ai trompé ma femme, fait des scènes de ménage, tout cassé quand elle m'demandait des détails", rappe-t-il.

Interrogé par Voici sur ces quelques lignes, Black M avait avoué : "Ça fait onze ans maintenant que je suis avec elle, il y a eu des hauts et des bas, j'ai parfois déconné, c'est vrai, mais aujourd'hui ça va. Elle est mon roc."