Black M et Léa Djadja : Tensions et "petit combat" après leur rencontre, leur grosse décision qui a fait débat

Il y avait une bonne dose d'amour ce mardi 14 février 2023 sur le plateau de Ça commence aujourd'hui (France 2). À l'occasion de la Saint-Valentin, Faustine Bollaert était aux commandes d'une émission baptisée "C'est sous les projecteurs qu'ils ont rencontré l'âme soeur". Jérôme et Lucile de L'amour est dans le pré 2020 ont répondu présent afin de revenir sur leur belle histoire (et faire une grosse révélation). La maquilleuse Léa Djadja, révélée au grand public dans Incroyables Transformations (M6), était également des leurs. L'occasion de revenir sur sa rencontre tumultueuse avec Black M.

C'est sur le tournage d'un clip de Sexion d'Assaut que les routes de Léa Djadja et Black M se sont croisées. La jeune femme venait de sortir de ses études et venait remplacer une maquilleuse. C'était alors son premier projet professionnel, une situation assez intimidante pour celle qui avait 19 ans à l'époque. Et malheureusement pour elle, un imprévu est arrivé. Black M (24 ans à l'époque) avait du retard et "pour une maquilleuse, c'est assez stressant", a-t-elle précisé. "C'était l'artiste, donc je ne pouvais pas le presser non plus et en même temps il fallait qu'il soit prêt. Notre premier rapport était un peu conflictuel. Je voulais qu'il se dépêche. Et lui est très joueur", a-t-elle déclaré. Il faisait en effet tout pour la taquiner tout au long de la journée.

Et c'est lors d'une pause cigarette que Black M a tenté une première approche. Le rappeur lui a fait savoir que ce n'était pas bien de fumer. Elle lui a alors répondu qu'il fallait bien mourir de quelque chose. S'en est ensuite suivie une discussion "philosophique". Elle a alors vu en lui un homme "hyper intelligent, calme et réfléchi". Elle oublie alors les à priori qu'elle avait à son sujet.

Un mariage rapide qui a fait parler

Une fois le projet terminé, Léa Djadja a constaté que le réalisateur ne l'avait pas totalement payée. À l'époque, chaque euro comptait pour elle, car la vie était dure. Elle a donc demandé à récupérer ses 10 euros manquants. Et c'est Black M qui les avait pris, pour la revoir. Tous deux se sont donc donnés rendez-vous et cela a "été une révélation" pour la jeune femme.

Black M et Léa Djadja ont fini par se mettre en couple. Une "relation rapide et très intense". "À l'époque, c'était compliqué. On s'est mariés religieusement au bout de trois mois. Je pense qu'on avait besoin de sceller la chose, car on était fous amoureux. (...) Les gens pensaient que ça allait exploser, que c'était trop fusionnel et trop passionnel pour que ça dure. Ça a été pour nous un petit combat quand même de devoir justifier à chaque fois qu'on était sûrs de notre décision. Ça venait du coeur, c'était très important pour nous d'officialiser", a-t-elle avoué. Ils ont bien fait de se battre et de suivre leur coeur puisque cela fait bientôt quatorze ans qu'ils s'aiment. De leur union sont nés un petit garçon prénommé Isaac (10 ans) et une petite fille qui s'appelle Sinaa (2 ans).