Blake Lively : Maman en solo à la Fashion Week de New York

"Les gens disent que de deux à trois, c'est la même chose, c'est assez facile. Ces gens n'ont pas trois enfants. C'est dingue. (...) C'est comme passer de deux à trois mille !", a récemment confié Blake Lively sur le plateau de Good Morning America. L'actrice et maman de trois filles les a momentanément abandonnées, le temps d'un défilé de mode. Pour Michael Kors, elle s'est levée de bonne heure et a sorti le grand jeu !

La Fashion Week de New York s'est achevée ce mercredi 12 février 2020. Michael Kors avait attendu le dernier jour de cette folle semaine pour présenter sa nouvelle collection, à 10 heures. Le créateur américain a investi l'American Stock Exchange et y a reçu plusieurs célébrités, à commencer par Blake Lively.

Naturellement habillée en Michael Kors Collection avec un look masculin, l'actrice de 32 ans et épouse de Ryan Reynolds a provoqué l'enthousiasme des photographes présents. Blake Lively a suivi le défilé Michael Kors Collection au côté des actrices Issa Rae et Julia Louis-Dreyfus.

Ashley Benson, la chanteuse Justine Skye et Alexandra Daddario étaient également de la partie. Cette dernière a grandement apprécié le spectacle du chanteur Orville Peck, qui a animé le défilé en musique.

Gigi Hadid et Kaia Gerber en étaient les mannequins stars.