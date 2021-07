Bloody Milkshake : Karen Gillan, Lena Headey et Angela Bassett sortent le grand jeu !

Voilà un film qui promet son lot de crème fouettée et de sueurs froides ! Le 21 juillet 2021, les programmes de cinéma ajouteront une petite pépite chocolatée à leurs listes avec Bloody Milkshake, thriller d'action aussi gourmand que survitaminé. Dans ce nouveau projet signé Navot Papushado, les spectateurs suivront les folles aventures de Sam - Karen Gillan (Nébula dans Les Gardiens de la Galaxie) -, fille de tueuse à gages qui suit les traces de sa mère à ses risques et périls. Mettant ses talents aux services de La Firme, elle décide de retourner sa veste afin de sauver la vie d'une petite fille de huit ans... quitte à se frotter à une cavale infernale et aux immenses guns de ses anciens patrons.

Talents en série

Dans la lignée directe de la saga Kill Bill et du génial Baby Driver, d'Edgar Wright, Bloody Milkshake est la cerise sur le gâteau pour tous les fans d'actions explosives. Porté par des personnages féminins forts, le long-métrage de Navot Papushado promet joie et allégresse à tous les addict de binge watching. A l'affiche du film, Lena Headey, a.k.a la démoniaque Queen Cersei de Game of Thrones, mais aussi l'incroyable Angela Bassett, vue récemment dans American Horror Story, ou encore Carla Gugino - The Haunting of Hill House, sur Netflix, ainsi que The Haunting of Bly Manor. S'ajoute à cette liste déjà savoureuse les noms de Michelle Yeoh, Paul Giametti et celui de la toute jeune Chloe Coleman, 12 ans et déjà 4 passages sur les plateaux de tournage.