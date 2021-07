Bono : Son fils Elijah est un vrai beau gosse !

La carrière de Bono ressemble à un conte de fée. Le petit gars de Dublin devenu en quelques années une star mondiale avec son groupe, U2, continue d'enchanter les foules à travers la planète. Avec des tubes mémorables comme Sunday Bloody Sunday ou With or Without You, les quatre irlandais ont acquis un statut de légende qui leur a valu d'être introduit au Rock and Roll Hall of Fame en 2005. Si la carrière de Bono s'est déroulée à 100 à l'heure, il n'en a pas pour autant oublier de construire une vie de famille stable.

Marié à Alison depuis 1982, Bono, de son vrai nom Paul Hewson, vit une belle et longue relation avec celle qui est devenue la femme de sa vie. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, dont deux filles, Jordan (née en 1989) et Eve (née en 1991), ainsi que deux garçons, Elijah (né en 1999) et John (né en 2001). Si Eve est devenue une très belle jeune femme, c'est Elijah qui a fait parler de lui ces derniers jours.

Le jeune homme est le leader d'un groupe de rock irlandais, tout comme son père, et il a fait une apparition dans le talk-show australien, Today. Le chanteur de 21 ans a parlé de son groupe Inhaler et de leur nouvel album. Le beau brun qui a des airs de son père a d'ailleurs été questionné sur son paternel et l'avis qu'il pourrait avoir sur son travail. "J'espère qu'il est fier. Je pense que tous les parents sont un peu nerveux quand ils découvrent que leur enfant va monter un groupe", a-t-il confié avant d'ajouter à propos de ses parents : "Je pense qu'ils voient simplement la passion et l'énergie que l'on y met. Mais je pense qu'il est fier de moi. Il serait capable de me le dire s'il n'aimait pas, il est très honnête".

En attendant de découvrir les premiers pas d'Elijah sur la scène musicale, il peut d'ores et déjà compter sur le soutien de son célèbre père, qui était visiblement très proche d'une légende française et de sa famille. En attendant la sortie de l'album de son groupe, souhaitons bonne chance à Elijah, en espérant qu'il a hérité du talent de son papa !