Bons plans : offrez un univers

Le sommeil chez les enfants

Le sommeil est l'une des activités les plus importantes dans notre vie, que nous soyons bébé, enfant ou adulte. Nous passons en moyenne un tiers de notre vie à dormir ! Sachez que c'est aussi vital que boire, manger et respirer. Le temps que nous consacrons à notre sommeil ne peut pas être négligé afin que nous puissions rester énergiques et en forme.

Vous l'aurez donc compris, le sommeil est important, quel que soit notre âge ! Mais il faut savoir qu'il est encore plus important chez les enfants car il favorise leur développement et leur permet de bien apprendre et de rester productif à l'école. S'il ne dort pas suffisamment, sa santé peut être affectée ainsi que sa mémoire, ses comportements et cela mettra en péril le contrôle de ses émotions.

Pendant que votre enfant dort, l'hormone de croissance est secrétée et les informations apprises durant la journée s'organisent et sont encaissées par le cerveau et la mémoire. Pour pouvoir bien apprendre, bien grandir et se développer convenablement, votre enfant a besoin de bien dormir !

Un univers paisible et confortable

Plus vite que vous pouviez l'imaginer, votre bébé est devenu un enfant ! Il est alors temps de lui changer sa chambre pour la transformer en un endroit qui ressemble à l'âge qu'il a. Finis les barrières pour qu'il ne tombe pas du lit la nuit, finies les veilleuses et les tétines : votre enfant devient grand !

Il est l'heure d'offrir à votre enfant l'espace qu'il mérite, là où il se sentira à l'aise et confortable et où il adorera passer des heures à jouer ! Même quand ils grandissent, le sommeil peut rester un problème pour vos enfants. Il est donc important de leur créer une atmosphère douce et chaleureuse qu'ils aimeront retrouver pour aller dormir.

Plus votre enfant grandira, plus sa chambre deviendra son espace rien qu'à lui, ou il y passera le plus de temps. Nous vous conseillons d'optimiser un maximum l'espace afin qu'il puisse avoir de la place et se sentir à l'aise ! Pour ce faire, rien de mieux que d'opter pour une mezzanine ! Zoom sur 3 modèles Cdiscount qui feront à coup sûr l'unanimité !