Brahim Asloum bientôt papa pour la 2ème fois : il révèle le sexe du bébé

Brahim Asloum va être à nouveau papa ! L'ancien champion olympique a annoncé la bonne nouvelle lors de l'émission Le Club de l'été sur Europe 1, le 15 juillet 2021. Déjà papa d'un petit garçon prénommé Joseph-Ali né le 15 septembre 2019, le boxeur qui s'apprête à partir pour le Japon afin de commenter les épreuves de boxe des Jeux Olympiques de Tokyo a confié : "Je rentre le 9 du Japon, le 10 j'atterris à Toulouse et puis après, je profite un peu des vacances dans le coin et on verra ce qu'on va faire. Mais je n'ai rien prévu parce que j'attends un deuxième bébé. Une petite fille !"

Très heureux d'agrandir sa famille avec sa femme Justine Pouget (avec laquelle il est marié depuis 2019), le boxeur a ajouté : "J'avais un garçon, je vais avoir une petite fille. Je suis aux anges en ce moment. Je l'ai appris il y a cinq jours." Mari attentionné, l'ancien médaillé d'or au JO de Sydney, désormais reconverti en consultant sportif, compte bien prendre soin de sa femme cet été.

À son retour des JO de Tokyo le 10 août prochain, Brahim a donc prévu de partir dans le Sud-Ouest d'où est originaire son épouse, qui sera alors "au septième-huitième mois" de sa grossesse. "On voulait partir un petit peu à l'étranger mais ça ne va pas être possible avec tout ce qui se passe donc on va rester dans le Gers", indique le sportif de 42 ans, avant d'ajouter : "Ma femme est de là-bas. Donc ces quatre dernières années, j'y vais chaque été et je découvre à chaque fois de nouveaux endroits. Je me fais guider par ma femme. C'est assez magique."

Très amoureux, il a également révélé lors de cette interview que Justine lui avait énormément "ouvert l'esprit" et qu'il la considérait comme sa "moitié". "Quand vous avez une personne autour de vous qui est bienveillante et qui est très ouverte, c'est magnifique", conclut le boxeur qui avait rencontré sa femme en 2016 dans la station de ski des Menuires à l'occasion des RMC Sport Games.