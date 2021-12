Brahim Bouhlel (Validé) : Remis en liberté après 8 mois de prison au Maroc, il a quitté le pays

Le cas Brahim Bouhlel, emprisonné au Maroc à cause d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, avait suscité de nombreuses réactions. Son calvaire est enfin terminé. L'acteur de la série Validé a été remis en liberté après avoir purgé sa peine.

Brahim Bouhlel est sorti de prison au début du mois de décembre. Il y était resté 8 mois, durée de sa condamnation à cause d'une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux, qui a choqué l'opinion marocaine. Le comédien y tenait des propos insultants contre une mère de famille et ses trois enfants.

"Au cours des visites que je lui ai rendues, j'ai découvert un jeune homme profondément attachant et d'une grande force mentale. Je suis convaincu qu'il va donner la pleine mesure de son talent de comédien dans les prochaines années, a réagi l'avocat de Brahim Bouhlel, Me Charles Morel. Je sais que le soulagement qu'il doit ressentir aujourd'hui ne sera complet qu'une fois Sammy libéré lui aussi."

Brahim a regagné la France depuis quelques jours. Sammy Tami, autre personne mise en cause également défendue par Me Morel, avait écopé d'une peine plus longue, d'un an de prison ferme.

Le scandale a éclaté au mois d'avril 2021. Brahim Bouhlel s'était filmé dans un restaurant, en train de doubler le comédien Hedi Bouchenafa et l'influenceur Zbarbooking. "Moi ce que j'aime ici, au Maroc, c'est toutes les p**** que je paye 100 dirhams", affirmait Brahim, avant de s'adresser à trois enfants anonymes présents devant lui : "Salut bande de fils de p****. Ouais, votre mère c'est une grosse s***** !".

Le comédien s'était confondu en excuses, mais rien y a fait. L'association du Club des avocats au Maroc et son président Me Mourad Elajouti avaient porté plainte devant le Procureur du Roi.

Franck Gastambide, créateur et star de la série Validé, avait donné des nouvelles peu rassurantes de Brahim Bouhlel. "Il arrive à passer des coups de téléphone une fois par une semaine, donc je l'ai au téléphone une fois par semaine. Ce sont de petits appels de deux minutes, c'est un peu court pour prendre la température et savoir s'il va vraiment bien. J'ai le sentiment qu'il tient bon, avait expliqué Franck Gastambide sur le plateau de l'émission Quotidien en septembre dernier. Ils sont quinze dans une cellule avec un chiotte au milieu. C'est ça la réalité d'une prison au Maroc. Évidemment, il a conscience que les propos tenus dans cette vidéo parodique ont blessé des gens. Ça, c'est incontestable. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est en train de payer cher."