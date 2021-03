Briac (Pékin Express) en couple avec une jolie rousse ? Photo du duo enlacé

Le 23 février, Briac fait son grand retour à la télévision, sur M6, dans Itinéraire Bis. Une émission diffusée après Pékin Express 2021. Depuis, le jeune homme de 22 ans est un peu plus actif sur les réseaux sociaux. Et il a, semble-t-il, révélé qu'il était en couple.

C'est en 2019 que Briac a été révélé dans Pékin Express. A l'époque, le charmant candidat était en couple avec une certaine Sophie. Sur Instagram, les internautes pouvaient voir de nombreuses photos des tourtereaux et des déclarations d'amour. "On s'est rencontré sur Twitter, pendant les dernières élections présidentielles. On s'embrouillait parce qu'on n'était pas d'accord ! Puis, finalement, on s'est parlé en privé et le feeling est bien passé. On s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs, comme l'équitation que je pratique aussi", avait-il également confié à nos confrères de Public. Mais aujourd'hui, le partenaire de Fabrice n'est plus amoureux de la passionnée d'équitation. Il pourrait même avoir retrouvé chaussure à son pied.

Le 1er mars, Briac a partagé une photo en story Instagram sur laquelle on peut le voir poser en pleine nature avec une jeune femme. Le candidat d'Itinéraire bis l'enlace, de quoi laisser penser qu'ils sont en couple. Il a en plus ajouté la musique Love You de GS et a identifié celle qui était à ses côtés.

On peut donc découvrir que l'heureuse élue se prénomme Evane. Comme Briac, la jeune femme aime voyager et n'hésite pas à partager ses aventures sur Instagram. Les internautes peuvent notamment la voir au Cambodge, avec un éléphant.