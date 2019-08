Pékin Express 2019, Briac en couple avec Sophie : "On s'engueule beaucoup"

Briac et Fabrice, le binôme d'inconnus de Pékin Express 2019 s'avère redoutable et le caractère très compétiteur du jeune Briac n'y est pas pour rien. Interviewé par le magazine Public (numéro du vendredi 23 août 2019), le candidat de 21 ans a fait savoir qu'il assumait ce tempérament, mais que ce n'était pas toujours facile avec sa compagne.

"Le Briac que vous avez vu dans l'émission, c'est complètement moi. C'est ma personnalité, je suis comme ça. Je suis très avenant et sociable, mais je suis aussi buté, j'ai toujours envie d'avoir raison et je monte vite dans les tours. J'ai du caractère et je l'assume !", lance le compétiteur de Pékin Express 2019 qui se fiche bien de plaire à tout le monde tant que sa compagne n'a d'yeux que pour lui.

Depuis deux ans et demi, Briac est en effet amoureux de Sophie. Le couple a fait connaissance de façon très originale : "On s'est rencontré sur Twitter, pendant les dernières élections présidentielles. On s'embrouillait parce qu'on n'était pas d'accord ! Puis, finalement, on s'est parlé en privé et le feeling est bien passé. On s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs, comme l'équitation que je pratique aussi." Mais voilà, madame a un sacré caractère également. Résultat, les amoureux "s'engueulent beaucoup". "Elle est spéciale ! Elle est marrante, mais elle a quasiment le même caractère que moi. C'est une relation passionnelle, on s'embrouille fort, mais on s'aime fort aussi", conclut Briac.

On leur souhaite une relation amoureuse longue et peut-être plus apaisée.