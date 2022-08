Brian Robinson touché par balles après une tentative de vol qui tourne mal

Les violences contre les sportifs de haut niveau sont monnaie courante ces derniers temps et on ne compte plus les agressions ou les cambriolages à leur encontre. Hier, la star du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang a été victime d'un cambriolage et de violence physique à son domicile par quatre hommes armés qui ont pris la fuite. En France, ce genre de crimes arrive également et les footballeurs du Paris Saint-Germain comme ceux de l'Olympique de Marseille sont des cibles privilégiées. Malheureusement, le phénomène existe également de l'autre côté de l'Atlantique et on a encore pu le constater il y a quelques jours.

Joueur pour l'équipe des Commanders de Washington, le jeune Brian Robinson a frôlé la mort dimanche dernier aux alentours de 18 heures alors qu'il se trouvait dans la capitale américaine. Le sportif de 23 ans a été la cible de plusieurs coups de feu alors qu'il se trouvait dans sa voiture, comme le rapporte les médias américain. D'après leurs informations, il s'agirait d'une tentative de vol de voiture qui aurait très mal tourné et le joueur a été touché au moins à deux reprises dans le bas du corps. Heureusement pour lui, ses blessures ne sont pas mortelles et il a pu être emmené à l'hôpital où il a donné des nouvelles rassurantes.

L'opération s'est bien passée ! Merci pour toutes vos prières !

Sur son compte Instagram, Brian Robinson a publié une story hier après-midi depuis sa chambre d'hôpital et tout semble aller pour le mieux depuis sa terrible agression. "L'opération s'est bien passée ! Merci pour toutes vos prières ! Dieu est grand !", s'exclame-t-il (la photo est à retrouver dans le diaporama). De son côté, la police a pu retrouvé une arme à feu non loin de la scène de crime et deux suspects potentiels ont d'ores et déjà étaient identifiés. Son entraîneur, Ron Rivera, s'est rendu à son chevet et il a pu donner des nouvelles de son joueur après sa visite. "Il est de bonne humeur et voulait que je remercie tout le monde pour leurs aimables paroles, leurs prières et leur soutien. Il veut que ses coéquipiers sachent qu'il les apprécie tous pour avoir tendu la main, il les aime tous et sera bientôt de retour pour faire ce qu'il fait le mieux", a-t-il indiqué.