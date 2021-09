Brian Torres (Alliage), Tex, Zinedine Soualem et sa compagne Caroline réunis pour un bel évènement

Les stars se sont bousculées pour récolter des fonds pour la recherche. Jeudi 16 septembre 2021, la Fondation Recherche Alzheimer, qui finance des projets ambitieux au niveau national et européen, a organisé la 5e édition du trophée de pétanque "Ne perdez pas la boule". Il s'est tenu au Boulodrome du Lac Saint-James, au coeur du Bois de Boulogne, à Neuilly-sur-Seine (92). Organisé de concert avec l'agence Treinzécinq et la Fondation Recherche Alzheimer, cet évènement caritatif avait pour but de récolter des fonds au profit de la recherche sur cette terrible maladie.

Destiné aux entreprises, ce trophée a réuni une quinzaine de personnalités du monde des médias, du sport et du spectacle qui se sont engagées dans l'une des équipes, sous le marrainage de Véronique de Villèle, inoubliable binôme de Davina dans Gym Tonic. De nombreuses célébrités ont répondu présent comme Laurent Olmedo, la comédienne Sophie Mounicot, Gérard Leclerc, l'animatrice Cécile de Ménibus, François Eric Gendron, Bernard Menez et sa femme Angèle, Dr Gérald Kierzeck, Patrick Préjean, Yvan Cujious et bien d'autres. Tous ont montré leurs talents et ont lancé les boules, le sourire aux lèvres, pour la bonne cause.

L'acteur Zinedine Soualem est venu en compagnie de sa maman et de sa compagne, Caroline Faindt. Le boxeur Brahim Asloum était avec son frère Rédouane Asloum, également boxeur professionnel. Les invités ont pris la pose au côté de Véronique de Villène, toute de bleu vêtue. L'animateur Tex et Brian Torres, ancien membre du groupe de musique Alliage, ont aussi pris la pose face aux photographes.