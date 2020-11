Brigitte et Emmanuel Macron soudés : émouvante cérémonie au Panthéon pour Maurice Genevoix

Grosse journée pour Emmanuel Macron. Le 11 novembre 2020, le chef de l'État présidait les commémorations du 11 novembre 1918 depuis l'Arc de Triomphe, avant de déposer une gerbe sur la tombe devant la statue de Georges Clémenceau. Cette journée d'hommages - marquée par la question amusante de François Hollande - s'est terminée au Panthéon, avec l'entrée de Maurice Genevoix, qui a offert "l'immortalité des mots" à tous les soldats morts durant la Première guerre mondiale.

"Ils entrent ici aujourd'hui, enfin" au Panthéon, "le temple des héros de notre Patrie", a déclaré le président de la République en clôturant la cérémonie d'une heure. Le chef de l'Etat a souligné le travail de Maurice Genevoix, lui qui a redonné à "ceux de 14" des "noms, des visages, des accents".

"L'Histoire de femmes et d'hommes animés du courage de ceux qui savent pourquoi ils se battent. Du courage français. Le même qui avait soulevé ceux de 1789, les Volontaires de l'an II, de toutes nos guerres. Celui-là même, aussi, qui nous permit de bâtir, avec notre Europe, la paix que nous leur devions. Non pas une paix faite de lâchetés et de renoncements mais celle d'un dialogue constant, respectueux de nos histoires, nos différences, nos valeurs", a déclaré Emmanuel Macron.

À cause du reconfinement, cette cérémonie s'est déroulée sans public. Il était néanmoins accompagné de son épouse Brigitte Macron, lançant le coup d'envoi de la cérémonie sur le parvis du Panthéon, tout en disposant 101 cubes français, chacun contenant une poignée de terre venant d'une région différente. La première dame, élégante ce mercredi soir, a chaleureusement salué les autres personnalités politiques présentes, à l'image de Gérard Larcher, le président du Sénat, François Hollande ou encore Roselyne Bachelot, ministre de la Culture.