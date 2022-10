Brigitte Lahaie mariée à Patrick : qui est cet homme très discret pour qui elle a décidé de rester fidèle

Elle a longtemps eu une image très sulfureuse, notamment à cause de sa courte carrière dans l'univers du X. Si elle conserve son franc-parler, à propos de tous les sujets les plus intimes, Brigitte Lahaie a fini de vivre de folles aventures depuis bien longtemps. Loin de papillonner à droite à gauche, l'animatrice reste, au contraire, auprès de son compagnon Patrick depuis bien longtemps, sans s'accorder aucun bonus. Mais qui est cet homme mystère qui préfère évoluer dans l'ombre ?

On ne sait presque rien, après tout, de ce Patrick, si ce n'est son prénom. Polytechnicien, le partenaire de Brigitte Lahaie a travaillé dans l'immobilier d'entreprise, un univers plus terre à terre que le cinéma de charme. Il n'a, pour autant, jamais été intimidé par la carrière de sa chère et tendre. "Aucun souci, je suis fier quand les gens la félicitent", expliquait-il, lors d'une très rare intervention. Et pour cause. S'il lui accorde une confiance aveugle, c'est parce que Brigitte Lahaie lui a fait une promesse sacrée : celle de ne jamais le tromper.

J'ai eu un nombre d'amants invraisemblable

"J'ai accepté d'épouser Patrick parce qu'il avait du mal à trouver sa place dans notre histoire, avouait-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. Au début, ça n'a pas été évident : pour moi, la fidélité n'est pas primordiale. Par amour, je m'y suis engagée." Sacré défi pour Brigitte Lahaie qui n'a jamais sacralisé le sexe et qui ne s'est pas privée pour se faire plaisir lors des décennies précédant sa rencontre avec Patrick. "Fidèle, je ne l'étais pas à 20 ans, ni à 30, ni à 40. J'ai eu un nombre d'amants invraisemblable, se souvenait-elle auprès des journalistes de Néon Magazine. C'était presque expérimental ! Quand je rencontrais un homme, j'avais besoin de coucher avec lui pour comprendre comment il fonctionnait."

Depuis 2018, les époux vivraient ensemble dans une "belle maison campagnarde" située dans la banlieue parisienne, avec chiens et chevaux. Pendant longtemps, Brigitte Lahaie et Patrick se contentaient de se côtoyer le week-end pour s'assurer de ne pas s'ennuyer l'un l'autre au quotidien. Ils se retrouvaient le jeudi soir et se quittaient le dimanche pour que chacun retourne à ses obligations. Cette petite tradition se poursuit-elle toujours en 2022 ?