Brigitte Macron : Chic réunion avec ses amies Carla Bruni et Farida Khelfa à l'Elysée

C'est ce qu'on appelle une réunion au sommet de la classe ! La première dame Brigitte Macron a reçu deux amies très chères au Palais de l'Elysée, il y a quelques jours. Carla Bruni-Sarkozy et Farida Khelfa étaient les invitées d'honneur de l'épouse du président Emmanuel Macron. Prenant fièrement la pose, les deux anciennes mannequins entourent Brigitte Macron et partagent une accolade, en haut des escaliers du 55, rue du Faubourg Saint-Honoré. Sur Instagram, la muse de Jean-Paul Gaultier et d'Azzedine Alaïa a partagé samedi dernier un cliché de cette journée en bonne compagnie.

Ladies First (les femmes d'abord) a noté la comédienne, que l'on a pu voir dans la série de téléfilms de Yamina Benguigui, Aicha, avec Sofia Essaidi. Le sourire aux lèvres, les trois drôles de dames, amies à la ville depuis de longues années, ont donc partagé un moment intime et complice entre les murs de l'Elysée. Une parenthèse entre amies qu'on devine forte en anecdotes et souvenirs, que Brigitte Macron s'est offerte au retour de son voyage à Beaune, en Côte-d'Or.