Brigitte Macron moquée : Nicolas Sarkozy la soutient, Jair Bolsonaro se rétracte

Moquée par le décrié président brésilien Jair Bolsonaro sur son âge – qui réagissait à un photomontage sur Facebook –, Brigitte Macron a reçu un soutien chaleureux des Brésiliens sur la Toile avec le mot-clef #DesculpaBrigitte. Alors que son mari le président Emmanuel Macron est monté fermement au créneau pour la défendre et tacler son homologue, la première dame vient de recevoir le soutien de Nicolas Sarkozy.

Faisant, comme son successeur à l'Élysée François Hollande, la tournée des dédicaces partout en France pour son livre intitulé Passions, l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy a réagi aux moqueries sur l'âge et le physique de Brigitte Macron. "Être discourtois n'est jamais une bonne solution et il a eu tort", a-t-il lâché selon des propos rapportés sur Twitter par le journaliste politique de TF1 et LCI Noé Gandillot. Des mots de réconfort pour la première dame alors que Jair Bolsonaro, qui dans un premier temps refusait de s'excuser, a fini par retirer le post en question. "Afin d'éviter une mauvaise interprétation, le commentaire a été retiré du réseau social", a annoncé à des journalistes le porte-parole de la présidence brésilienne Otávio do Rego Barros.