Brigitte Macron : Petit déhanché et mains levées, la première dame surprend sur "I Will Survive"

La première dame continue de se mobiliser pour les enfants et adolescents hospitalisés. Le 10 février 2021, Brigitte Macron a fait une apparition remarquée sur France 3 dans l'émission Symphonie pour la vie, spécial Pièces jaunes - Le Concert, animée par Anne-Elisabeth Lemoine. Accompagnée du parrain de l'Opération Didier Deschamps, l'épouse du président de la République est apparue à son aise sur la scène de l'Opéra-Comique, tant et si bien qu'elle a esquissé quelques pas de danse !

Tout en invitant les téléspectateurs a faire un don pour cette nouvelle édition digitalisée des Pièces Jaunes (en raison de la pandémie), Brigitte Macron et l'entraîneur des Bleus ont eu la surprise de faire leur entrée en scène en musique, accompagnés par l'Orchestre Lamoureux, qui a joyeusement interprété l'incontournable I Will Survive de Gloria Gaynor : l'hymne de l'équipe de France de foot lors de sa victoire en Coupe du monde en 1998. "C'est pour les anciennes générations", Didier Deschamps a-t-il commenté avec humour, lui qui à l'époque avait soulevé le prestigieux trophée en tant que joueur et capitaine des Bleus.

De son côté, tout sourire dans son blazer bleu, la première dame n'a pas hésité à se laisser emporter par la musique en dansant les mains levées. Un déhanché maîtrisé qui n'est pas sans rappeler ses quelques pas de danse sur Magic System, lors d'un voyage officiel en Côte d'Ivoire en décembre 2019...

Depuis le début d'année, l'épouse d'Emmanuel Macron multiplie les apparitions pour encourager les dons aux Pièces Jaunes. Une interview avec Anne-Claire Coudray pour le JT de TF1, une apparition dans le Grand concours des animateurs, un sketch avec Camille Combal... Le moins qu'on puisse dire est que la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France donne de sa personne pour cette 32e édition, chamboulée par la pandémie de coronavirus.

Mercredi soir, l'émission Symphonie pour la vie a réuni 1,34 million de téléspectateurs, soit 6,1% de parts de marché.

Pour faire un don, connectez-vous au site internet piecesjaunes.fr ou envoyez DON par SMS au 92 111.