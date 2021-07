Brigitte Macron : Ravissante en blazer et jupe, elle s'engage au côté d'Emmanuel Macron

"Des femmes qui voulaient simplement être libres de conduire, qui revendiquent simplement de ne pas porter un voile, ou d'avorter, sont menacées", a déploré le président Macron, lors de l'ouverture du Forum Génération Égalité, le mercredi 30 juin 2021 au Carrousel du Louvre. L'assistance, composée de dirigeants politiques, de militantes et de représentants de la société civile l'a également entendu annoncer la prise d'engagements pour promouvoir les droits des femmes. Son plan est estimé à 40 milliards de dollars.

Le week-end précédent la tenue du forum, Emmanuel et Brigitte Macron étaient au Touquet, le fief du président de la République. Ils ont tous les deux votés pour le second tour des élections régionales et départementales, et se sont offerts un bain de foule. Ce moment de communion avec les citoyens locaux s'est déroulé sans incident. La claque reçue à Tain-l'Hermitage début juin n'a pas affecté la proximité entre le président et les Français.