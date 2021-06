Emmanuel et Brigitte Macron bravent la pluie et la foule pour aller voter !

Le devoir citoyen n'attend pas. Le dimanche 27 juin 2021, Françaises et Français ont pour mission de se rendre en bureau de vote pour les régionales et les départementales. En parfait exemple, le président de la République Emmanuel Macron et son épouse, la première dame Brigitte Macron, ont bravé les pluies du nord pour remplir les urnes du Palais des Congrès du Touquet. Peu avant 13h, accompagné de Daniel Fasquelle et de Louis Le Franc, maire et préfet du Pas-de-Calais, le couple pensionnaire de l'Elysée a accompli sa mission.

Résidents officiels des Hauts-de-France, Emmanuel et Brigitte Macron s'étaient déjà rendus au Touquet pour le premier tour. Et puisqu'on peut joindre l'utile à l'agréable, même un jour d'élection, ils ont profité de leur déplacement pour visiter le nouvel auditorium Ravel, de 1200 places, en compagnie du maire. Le couple a également salué et remercié les assesseurs des différents bureaux. Quarante minutes plus tard, le président de la République s'est offert un bain de foule - sans malheureux incident -, tout comme il l'avait fait à son arrivée en voiture. L'occasion de saluer les citoyens, tout en respectant les gestes barrières, et de recevoir des petits cadeaux tout autant que des réclamations.

Une abstention record

Espérons que la majorité des Français suive le mouvement, même sur le tard. A midi, la participation nationale était à peine supérieure à celle de la semaine dernière : seuls 12,66% des quelque 48 millions d'électeurs de France métropolitaine se sont rendus aux urnes, dans un contexte de crise sanitaire et de protocole strict - masque, gel, distance de sécurité. Pour rappel, notre pays a battu un triste record, le dimanche 20 juin 2021. Sur les coups de 20h, l'abstention atteignait entre 66,1% et 68,6% selon les estimations des instituts de sondage. Jamais, de l'Histoire de la 5e République, le peuple n'avait été aussi peu mobilisé...