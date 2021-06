Diaporama Emmanuel et Brigitte Macron bravent la pluie et la foule pour aller voter !

1 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron bravent la pluie et la foule pour aller voter !

2 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

3 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

4 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

5 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

6 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

7 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

8 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

9 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

10 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

11 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

12 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

13 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

14 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

15 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

16 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

17 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

18 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

19 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

20 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

21 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

22 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

23 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

24 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

25 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

26 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

27 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

28 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

29 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

30 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

31 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

32 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

33 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

34 / 35 Emmanuel et Brigitte Macron vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congrès au Touquet. Le 27 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage