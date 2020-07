Brigitte Nielsen, 56 ans : sortie détente avec sa fille Frida, 2 ans

Brigitte Nielsen est une maman active et qu'importe si la pandémie de coronavirus fait des ravages aux États-Unis. La star danoise de 56 ans, qui réside de longue date en Californie, ne compte pas rester enfermée chez elle. Le 21 juin, elle s'est ainsi offert une sortie au grand air.

L'actrice des films Cobra, Rocky IV ou plus récemment Creed II a donc enfilé une tenue sportswear, enfourché son vélo à carriole et pris la direction d'un parc de Los Angeles. Brigitte Nielsen, qui avait tout de même pris le temps de mettre un masque de protection sur le visage pour éviter d'attraper le Covid-19, avait embarqué son chien, son jeune mari Mattia Dessi et sa petite dernière, Frida. La petite fille, désormais âgée de 2 ans, a bien grandi. Sa célèbre maman avait pris plaisir à documenter ses premiers pas il y a quelques mois, sur les réseaux sociaux. Au parc, elle a pu jouer avec ses parents et prendre un peu le soleil.

Devenue mère une dernière fois très tardivement, l'actrice avait évoqué sa situation. "Certains trouvent ça ridicule, d'autres affreux, et certains adorent. Je ne pense pas que ça regarde qui que ce soit", confiait-elle l'an dernier en interview au Guardian.

Pour rappel, avant d'épouser Mattia Dessi, Brigitte Nielsen a été mariée quatre fois et elle a eu quatre enfants : Julian, né le 12 avril 1984, avec son premier mari Kasper Winding ; Killian Marcus, né le 15 décembre 1989, avec un ancien fiancé, Mark Gastineau ; Douglas Aaron, né le 19 avril 1993, et Raoul Jr, né le 21 mai 1995, avec son quatrième mari Raoul Meyer. Au plus fort de la crise du coronavirus en Italie, ses fils sont restés confinés à Milan.