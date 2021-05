Britney Spears atteinte de démence ? La raison de sa mise sous tutelle enfin révélée !

Mais pourquoi Britney Spears a-t-elle été placée sous tutelle en 2008 ? Alors que son cas fait grand bruit, depuis la diffusion de Framing Britney Spears, et que divers mouvements militent pour la libération de la chanteuse, un nouveau documentaire va faire lumière sur les raisons légales de cette situation ubuesque. Selon les papiers officiels qui seront révélés dans The Battle for Britney, Jamie Spears, père et tuteur légal de l'artiste, aurait coché la case "démence ou en cours de traitement". Ce qui l'autorise entre autres, depuis plus de dix ans, à contrôler les finances de sa fille - quitte à parfois abuser de ce pouvoir dans son propre intérêt.

Le monde n'en a jamais été conscient

"Il n'y a que deux options possible qui en découlent, donc Britney pourrait bien être atteinte de démence, explique le journaliste Mobeen Azhar dans ces images, obtenues en avance par le journal The Sun. Bien sûr, je ne suis pas docteur, mais si c'est le cas, alors le monde n'en a jamais été conscient." Et si Britney Spears apportait elle-même la réponse à toutes nos questions ? Il se pourrait bien qu'elle en ait finalement l'occasion. Outre les rumeurs qui affirment qu'elle prépare une interview exclusive avec Oprah Winfrey à la Meghan et Harry, la chanteuse a fait savoir via son avocat qu'elle voulait "s'adresser au tribunal directement" lors d'une audience pour modifier son régime de tutelle. Sa requête a été entendue, acceptée et devrait se réaliser le 23 juin prochain.