Britney Spears : Nouvelle folie capillaire, la superstar est transformée

Britney Spears souffre-t-elle d'une maladie mentale ? Ses fans ne cessent de s'interroger, allant jusqu'à tenter de décrypter des messages codés sur ses publications Instagram. Pourtant, la chanteuse a l'air de se porter à merveille. Elle s'amuse et s'est même offert une transformation, qui a surpris les internautes.

Britney Spears compte près de 30 millions d'abonnés sur Instagram. 30 millions d'admirateurs à qui elle a confié ses envies de danser et de mordre cette semaine, en publiant plusieurs photos et vidéos d'elle déguisée. "Miss pussycat aime mordre... faites attention mesdames et messieurs", écrit la chanteuse de 39 ans en légende d'une des images, sur laquelle elle pose vêtue d'une combinaison moulante au motif peau de léopard.

"J'ai raté Halloween l'année dernière... Des idées pour mon déguisement de cette année ????", ajoute-t-elle en commentaire d'un autre cliché, la montrant cette fois habillée d'une combinaison verte, dont elle retire la fermeture éclair. En commentaires, les internautes lui ont donné quelques idées et ont largement réagi à sa nouvelle coloration ; Britney n'est plus blonde mais possède des mèches roses, et a été baptisée "Pinkney" par ses followers.