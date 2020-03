Britney Spears pas à son avantage et blessée pour une séance d'UV

Mais que se passe-t-il encore dans la vie de Britney Spears ? L'interprète du titre Baby One More Time a été photographiée le 12 février 2020 à Los Angeles, en pleine promenade avant une séance d'UV. Et le moins que l'on puisse dire c'est que notre chère Brit-Brit ne semblait pas au meilleur de sa forme.

Vêtue d'un mini-short blanc et d'un crop top rouge, la chanteuse américaine de 38 ans est apparue fatiguée, les traits tirés et le regard morne. Alors nouveau coup dur pour l'artiste ou simples douleurs de son pied cassé ? En effet, la maman de Sean Preston et Jayden James (nés de sa relation avec Kevin Federline) s'est fracturée le pied alors qu'elle était en train de danser. Elle a été admise à l'hôpital le 18 février dernier.

Dans la foulée, l'interprète du titre Toxic avait même publié sur les réseaux sociaux la vidéo du moment précis où elle s'est brisée le pied. Dans cette publication, on découvrait l'artiste danser tranquillement dans un studio puis faire une mauvaise chute sur son pied gauche (avec un ravissant bruit de craquement lors de la fracture). En légende, elle écrivait : "Je n'ai pas dansé depuis six mois, alors j'étais à fond ! Et oui... Je sais que je suis pieds nus... Ne riez pas mais je tiens mieux au sol comme ça ! PS : vous pouvez entendre le moment où je me suis cassée le pied... Désolé c'est un peu fort !"