Britney Spears - Petite folie capillaire : "Je l'ai fait, je l'ai enfin fait !"

Le changement, c'est maintenant... ou presque. Sur son compte Instagram, Britney Spears a dévoilé une nouvelle coiffure, une petite folie capillaire qu'elle n'avait pas osé tenter depuis l'enfance en se coupant la frange. "Je l'ai fait, je l'ai enfin fait" s'est-elle même réjouie, en postant pléthore de photographies dévoilant sa nouvelle chevelure. Sauf que la chanteuse sous tutelle avait déjà cette tête-là il y a un mois. Le 19 mai 2020 pour être exact. Mais le cliché datant de l'époque a été supprimé entre-temps.

Pendant le confinement, Britney Spears avait effectivement expliqué qu'elle avait abandonné la frange à la suite d'un traumatisme juvénile. Tentant dans sa prime jeunesse sa chance dans une agence de mannequins, elle avait été éconduite et avait beaucoup souffert de ce rejet. Ce qui lui avait donné envie de changer de tête. "Seules les beautés du Sud pouvaient se permettre de montrer leur front, et je ne m'étais jamais sentie assez belle, moi, pour le faire, racontait-elle. Toutes les filles des concours de beauté le faisaient, mais je n'avais jamais eu l'impression que ces concours étaient vraiment mon truc. J'avais des dents horribles et je me sentais comme un vilain petit canard. Puis je me suis dit 'Peut-être que je pourrais être comme ces filles plus âgées et montrer mon front !' C'était vraiment laid, mais je me trouvais superbe."