Britney Spears "vilain petit canard" de l'école à cause de ses "dents horribles"

Quand on l'a connue, Britney Spears était une jeune pousse en fleurs. Elle chantait, elle-même, I'm not a girl, not yet a woman – "Je ne suis plus une fille, mais pas encore une femme". On ignorait alors qu'elle sortait de quelques années difficiles, des heures à se poser des questions, à se déprécier. C'est ce que la belle Américaine a expliqué en dévoilant sa nouvelle coiffure, le 19 mai 2020, sur son compte Instagram. "Je sais, j'avais besoin de cette frange, écrit-elle. Qui aurait dit que j'aurais l'air beaucoup plus jeune comme ça ? J'ai arrêté de porter la frange en CE2 et je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une si grande étape d'exposer mon front."

Ce voile capillaire, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle ça veut dire beaucoup. Plus jeune, Britney Spears ne s'aimait pas. Elle est ressortie blessée d'un rendez-vous en agence de mannequins au cours duquel elle a été éconduite. "Seules les beautés du Sud pouvaient se permettre de montrer leur front, et je ne me suis jamais sentie assez belle, moi, pour le faire, poursuit-elle. Toutes les filles des concours de beauté le faisaient, mais je n'ai jamais eu l'impression que ces concours étaient vraiment mon truc. J'avais des dents horribles et je me sentais comme un vilain petit canard. Puis je me suis dit 'Peut-être que je pourrais être comme ces filles plus âgées que moi et montrer mon front !' C'était vraiment laid, mais je me trouvais superbe."