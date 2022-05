Britney Spears publie des photos d'elle complètement nue, ses fans inquiets pour sa santé mentale

Quelle mouche a piqué Britney Spears ? C'est bien la question que se posent les fans de l'ex-chanteuse ce mardi 10 mai 2022 après une série de publications Instagram pour le moins étranges de leur idole. Ces derniers y voient une possible rechute ou encore un appel à l'aide...

Britney est apparue complètement nue, ce mardi sur plusieurs post Instagram. En effet, on l'a découvert face caméra s'exhibant dans le plus simple appareil et un peu de maquillage sur les yeux. La star avait juste pris soin de placer un emoji coeur au niveau de ses parties intimes. "Série de photos de la dernière fois où j'étais au Mexique avant qu'il y ait un bébé à l'intérieur de moi... Pourquoi j'ai l'air d'avoir 10 ans de moins en vacances ?" avait ajouté Britney en légende.

Encore plus étonnant, le fameux cliché a été posté à neuf reprises avec, à chaque fois, des filtres ou une coupe différente. De quoi laisser perplexe. La publication a d'ailleurs rapidement inquiété les fans (pourtant habitués à voir la star poser nue). Ces derniers n'ont pas hésité à lancer l'alerte, estimant que ces photos témoignent d'une détresse émotionnelle et d'un problème psychologique de l'interprète de Toxic. "C'est bizarre et vous devriez tous arrêter d'accepter ça", "mais qu'est ce que tu fais ? Arrête ça !", "je vais me désabonner, je peux pas laisser les gens se faire de l'argent en exploitant une cassure mentale" ou encore "hey les gars elle a besoin d'aide", ont lâché certains internantes soucieux de la santé de la pop star.