Mariage de Britney Spears et Sam Asghari : la date de la cérémonie décidée...

Le plus beau jour de leur vie se rapproche à grands pas ! Britney Spears et son fiancé Sam Asghari ont annoncé sur Instagram avoir enfin trouvé la date de leur mariage. Un jour qu'ils comptent bien garder secret...

C'est à l'occasion de la fête des Mères que le coach sportif de 28 ans annoncé connaître la date de son mariage avec la star de la pop. "Nos vies ont été des vrais contes de fée jusqu'à présent, a-t-il déclaré avant de souhaiter une joyeuse fête à Britney qui deviendra maman pour la troisième fois cette année. Heureuse fête des Mères à toi ma future reine." C'est ensuite que Sam a fait savoir à ses followers que le mariage était en bonne voie. "D'ailleurs la date du grand jour a été décidée mais personne ne le sera avant qu'il ne soit passé", a ajouté l'Iranien sur une photo du couple en train de s'embrasser derrière un doigt d'honneur - et son énorme bague - de Britney (voir diaporama ). Mystère !

Le couple nage dans le bonheur depuis maintenant plusieurs mois. Dès septembre dernier, les deux tourtereaux avaient annoncé leurs fiançailles, une demande qu'avait faite Sam à l'abri des regards dans leur domicile familial. Le couple avait rencontré la couturière Donatella Versace afin de créer la robe parfaite pour le jour J. S'en était suiviela fameuse fin de la tutelle de Britney quelques semaines après. Une libération qui avait suscité une vague d'émotion et de sympathie pour la chanteuse, qui se battait depuis treize ans pour retrouver son indépendance.

Mais le plus grand bonheur est encore à venir. En effet, ce n'est que le mois dernier que les amoureux ont annoncé la grossesse de l'ex chanteuse. Un bébé qu'ils espéraient depuis si longtemps ! Le premier pour Sam, le troisième pour Britney qui est déjà maman de Sean Preston et Jayden, âgés de 16 et 15 ans et nés de son union avec Kevin Federline.